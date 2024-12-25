В Парагвае конфисковали почти 60 тонн марихуаны

В Парагвае в ходе операции «Марангату», проведенной правоохранительными органами, конфисковали 57 тонн марихуаны. Об этом заявил президент страны Сантьяго Пенья на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Мы смогли нанести серьезный удар организованной преступности при помощи операции «Марангату». Она позволила конфисковать 57 тонн спрессованной марихуаны», — отметил он.

Наркоторговцы планировали отправить марихуану в Бразилию, уточнил Пенья. По его словам, это самая крупная конфискованная партия наркотика.

В результате операции задержаны четыре человека, добавил Пенья.

В конце ноября газета The Guardian писала, что в ходе шестинедельной операции «Орион» правоохранительные органы Колумбии и их коллеги из 62 стран остановили шесть морских судов, перевозивших кокаин, и конфисковали в общей сложности 1400 тонн наркотиков, в том числе более 1000 тонн марихуаны и 225 тонн кокаина. В результате Колумбия установила мировой рекорд по изъятию кокаина, подчеркнуло издание.

Ранее мэр Нью-Йорка понюхал пакет с марихуаной перед сожжением четырех тонн наркотика.