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Колумбия установила мировой рекорд по изъятию кокаина

Guardian: Колумбия изъяла самую крупную в мире партию кокаина весом 225 тонн

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Federico Rios/Reuters

Правоохранители Колумбии в сотрудничестве с десятками других стран изъяли 225 тонн кокаина за шесть недель, что является мировым рекордом для операции по борьбе с наркотиками. Об этом пишет The Guardian.

В ходе шестинедельной операции «Орион» правоохранительные органы Колумбии и их коллеги из 62 стран остановили шесть морских судов, перевозивших кокаин, и конфисковали в общей сложности 1400 тонн наркотиков, в том числе более 1000 тонн марихуаны и 225 тонн кокаина. Часть запрещенного груза была обнаружена на подводной лодке, которая следовала по новому маршруту наркотрафика в Австралию.

В ходе антинаркотических мероприятий были прекращены незаконные поставки оружия и задержаны торговцы мигрантами. Всего были арестованы более 400 человек.

В статье отмечается, что операция стала существенным ударом по картелям Латинской Америки. По оценкам ООН, в мире ежегодно производится 2700 тонн кокаина. Предыдущий рекорд властей Колумбии по объему изъятия этого наркотика был зафиксирован в 2022 году — тогда удалось конфисковать 671 тонну.

6 ноября сообщалось, что правоохранительные органы Испании перехватили партию кокаина массой 13 тонн — это рекордная партия, когда-либо конфискованная в стране, и вторая по величине в Европе. Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами, который поступил из Эквадора.

Ранее сообщалось, что пиццерия в Германии добавляла кокаин в свою пиццу, чтобы увеличить число продаж.

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