Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Нью-Йорка понюхал пакет с марихуаной перед сожжением четырех тонн наркотика

Мэр Нью-Йорка Адамс понюхал пакет перед сожжением четырех тонн изъятой конопли

close
Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс понюхал пакет с марихуаной перед сожжением четырех тонн изъятой конопли. Кадры опубликовал CBS News.

Градоначальник присутствовал на мероприятии по уничтожению наркотика. Таким образом он отпраздновал победу в борьбе с нелегальными лавками. На текущий момент властям Нью-Йорка удалось закрыть тысячу таких точек.

В пяти округах правоохранители выявили около 4000 нелегальных магазинов марихуаны. Городские власти заявили, что им удалось закрыть только 1000 из них, так что борьба с нелегальными магазинами далека от завершения. Мэр предупредил об опасности покупки травы в магазинах, не имеющих лицензии штата.

Изъятые наркотики уничтожили в мусоросжигательной печи. Мэр сам сел за пульт управления мусороперерабатывающего завода в Уэстбери (Лонг-Айленд).

«Сжигая каннабис, мы не позволяем ему оставаться на наших свалках. Он не остается на наших улицах», — заявил Адамс.

Прежде чем уничтожить изъятую траву, городские власти продемонстрировали множество пакетов с соцветиями марихуаны и множество других товаров, предназначенных для молодых покупателей, — продукты из марихуаны, замаскированные под популярные хлопья, закуски и конфеты. Один из таких пакетов и понюхал Адамс, после чего положил обратно к изъятой продукции.

Ранее мэр Нью-Йорка заявил о ненависти к крысам и анонсировал саммит по борьбе с ними.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами