Мэр Нью-Йорка понюхал пакет с марихуаной перед сожжением четырех тонн наркотика

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс понюхал пакет с марихуаной перед сожжением четырех тонн изъятой конопли. Кадры опубликовал CBS News.

Градоначальник присутствовал на мероприятии по уничтожению наркотика. Таким образом он отпраздновал победу в борьбе с нелегальными лавками. На текущий момент властям Нью-Йорка удалось закрыть тысячу таких точек.

В пяти округах правоохранители выявили около 4000 нелегальных магазинов марихуаны. Городские власти заявили, что им удалось закрыть только 1000 из них, так что борьба с нелегальными магазинами далека от завершения. Мэр предупредил об опасности покупки травы в магазинах, не имеющих лицензии штата.

Изъятые наркотики уничтожили в мусоросжигательной печи. Мэр сам сел за пульт управления мусороперерабатывающего завода в Уэстбери (Лонг-Айленд).

«Сжигая каннабис, мы не позволяем ему оставаться на наших свалках. Он не остается на наших улицах», — заявил Адамс.

Прежде чем уничтожить изъятую траву, городские власти продемонстрировали множество пакетов с соцветиями марихуаны и множество других товаров, предназначенных для молодых покупателей, — продукты из марихуаны, замаскированные под популярные хлопья, закуски и конфеты. Один из таких пакетов и понюхал Адамс, после чего положил обратно к изъятой продукции.

Ранее мэр Нью-Йорка заявил о ненависти к крысам и анонсировал саммит по борьбе с ними.