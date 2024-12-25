В Липецкой области объявили воздушную опасность

На территории Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Вечером 24 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаках украинских беспилотников на регион.

По его словам, на территории хутора Шаховка в Волоконовском районе детонация дрона произошла возле социального объекта. В результате посечены фасад и дверь, в здании выбиты окна.

Гладков также заявил, что в Борисовском районе беспилотники дважды атаковали село Грузское. В результате на территории сельскохозяйственного предприятия кровля гаража получила повреждения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ ударили по Казани дронами.