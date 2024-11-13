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Чичваркина обвинили в нарушении закона об иноагентах

Чичваркину грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

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tot_samy_chichvarkin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бизнесмену Евгению Чичваркину грозит штраф за отказ предоставить в Минюст России данные о своей деятельности в качестве иноагента. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел Гагаринского суда Москвы.

Согласно материалам дела, в отношении предпринимателя зарегистрирован административный протокол по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд пока не назначил дату его рассмотрения.

Если Чичваркина признают виновным, то ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Чичваркина внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента в июне 2022 года. В заявлении Минюста говорилось, что предприниматель занимался политической деятельностью.

В апреле 2024 года Telegram-канал Shot сообщал, что Чичваркина просили признать спонсором терроризма и госизменником. Поводом для этого стало одно из последних видео бизнесмена, в котором он вместе с украинской певицей Ольгой Поляковой объявил о сборе средств в два украинских фонда, которые спонсируют Вооруженные силы Украины.

Ранее Чичваркин отрекся от российской оппозиции.

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