Жителей Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

В оперштабе призвали граждан быть бдительными.

Вечером 24 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов на регион.

По его словам, на территории хутора Шаховка в Волоконовском районе детонация дрона произошла возле социального объекта. В результате посечены фасад и дверь, в здании выбиты окна.

Гладков также заявил, что в Борисовском районе беспилотники дважды атаковали село Грузское. В результате на территории сельскохозяйственного предприятия кровля гаража получила повреждения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.