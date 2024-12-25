Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители российского города рассказали о страхе за жизнь из-за проводки

Жители Кургана заявили, что опасаются за жизнь из-за неисправной проводки
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Жильцы дома 8А, находящегося на улице Половинской в городе Кургане, пожаловались, что опасаются за свою жизнь, поскольку проводка в здании неисправна и не заизолирована, а доступ в щитовую свободный. Об этом сообщается в официальной группе регионального отделения «Народного фронта» в социальной сети «ВКонтакте».

Проблемы с домом обострились после пожара, который случился в 2023 году.

«Сколько живем, столько проблемы», — посетовали местные жители.

После инцидента с обрывом проводов и полной потерей электроснабжения они ожидали начала капитального ремонта в 2022 году, однако подрядчика так и не нашли.

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области ответил в комментариях.

«Мы направили запрос в Фонд капитального ремонта, так как в их компетенции вопрос организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Нам необходимо время, чтобы уточнить информацию, мы обязательно свяжемся с вами, как только ответ будет готов», — говорится в комментарии департамента.

16 декабря жители нескольких домов в московском районе Кузьминки остались без электричества. Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница Ирина, вечером она услышала хлопок, после которого в квартире пропал свет.

Ранее на Украине предсказали появление зимних городов-призраков без электричества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами