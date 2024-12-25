Жители российского города рассказали о страхе за жизнь из-за проводки

Жильцы дома 8А, находящегося на улице Половинской в городе Кургане, пожаловались, что опасаются за свою жизнь, поскольку проводка в здании неисправна и не заизолирована, а доступ в щитовую свободный. Об этом сообщается в официальной группе регионального отделения «Народного фронта» в социальной сети «ВКонтакте».

Проблемы с домом обострились после пожара, который случился в 2023 году.

«Сколько живем, столько проблемы», — посетовали местные жители.

После инцидента с обрывом проводов и полной потерей электроснабжения они ожидали начала капитального ремонта в 2022 году, однако подрядчика так и не нашли.

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области ответил в комментариях.

«Мы направили запрос в Фонд капитального ремонта, так как в их компетенции вопрос организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Нам необходимо время, чтобы уточнить информацию, мы обязательно свяжемся с вами, как только ответ будет готов», — говорится в комментарии департамента.

16 декабря жители нескольких домов в московском районе Кузьминки остались без электричества. Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница Ирина, вечером она услышала хлопок, после которого в квартире пропал свет.

Ранее на Украине предсказали появление зимних городов-призраков без электричества.