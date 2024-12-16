«Ужинали при свечах»: жители Кузьминок рассказали об отсутствии электричества

Жители нескольких домов в столичном районе Кузьминки остались без электричества. Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница Ирина, вечером она услышала хлопок, после которого в квартире пропал свет. По ее словам, в квартире есть отопление и вода.

«Сегодня около 17:30, находясь дома, я услышала хлопок. После чего свет пропал. Выглянула в окна. В соседних домах света не было. Позвонила в ДЕЗ (дирекция единого заказчика – «Газета.Ru») Кузьминки. Там ответили, что плановых и внеплановых работ по отключению электроэнергии запланировано не было и приняли заявку. Света до настоящего времени нет в домах на Юных Ленинцев, 47 к.3 и соседних. В пятиэтажках около Волгоградского проспекта тоже света нет. Горячая вода и отопление имеются. Включаю фонарик на телефоне, пока он не разрядился. Потом, видимо, придется идти в торговый центр заряжать телефон, чтобы быть на связи. Плита не работает. Надеюсь, что в ближайшее время электричество дадут. В соседней квартире старенькая женщина осталась без связи. Болеет. Покушать не может приготовить», — сказала она.

Другая жительница Кузьминок Вероника рассказала «Газете.Ru», что перед отключением свет «моргал». По ее словам, на улице также нет освещения.

«Отключили в 18:00 примерно, нет до сих пор. Когда восстановят, неизвестно. Ничего не слышали, заморгал свет сначала, и потом выключилось все. Мы звонили и в «Жилищник» и в Мосэнерго, отвечают, до 22:00 может света не быть. Сидим дома при свечах, фонари [на улице] не горят», — отметила она.

Еще одна москвичка Дарья в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что света нет и в подъездах, из-за этого не работают лифты. Она отметила, что из-за отключения электричества пришлось достать свечи со свадьбы.

«Сидим с 17:45 без света. В подъезде света нет, лифт не работает. Включили фонарики на телефонах и свечи со свадьбы. Прошло пять лет, и свечи пригодились. Ужинали при свечах. В соседних домах электричества нет. Оно есть напротив, в торговом центре «Кузьминки молл», — заключила она.

Вечером 16 декабря жители района Кузьминки на юго-востоке Москвы пожаловались на отсутствие электричества. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», людям обещали решить проблему до 18:30.

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