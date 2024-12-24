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В МККК рассказали о работе над обращениями о пропавших без вести в РФ и на Украине

МККК рассматривает 41,4 тысячи обращений о пропавших без вести в РФ и на Украине
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Reuters

В настоящее время Международный комитет Красного Креста (МККК) рассматривает 41,4 тысячи дел по розыску пропавших без вести в ходе конфликта между Россией и Украиной. Речь идет о военных и гражданских с обеих сторон конфликта, сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» глава делегации МККК в РФ и Белоруссии Борис Мишель.

По его словам, с февраля 2022 года Центральное агентство по розыску МККК получило 275 тыс. звонков, электронных писем и посещений от семей, разыскивающих пропавших без вести или разлученных родственников. С того момента сотрудники комитета смогли предоставить информацию о судьбе пропавших 10,5 тыс. семей.

«С 2022 года сотрудники МККК в Москве ответили на более чем 55 тыс. звонков, связанных с семьями, разыскивающими своих родственников»,— сказал Мишель.

Он уточнил, что 26 тыс. из этого числа звонков поступили в период с января по октябрь текущего года.

22 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова объявила, что в Россию вернулись 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. По словам омбудсмена, возвращение этих россиян произошло в результате переговорного процесса между РФ и Украиной.

Ранее в МККК рассказали, почему ряд пропавших без вести в зоне СВО не выходят на связь.

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