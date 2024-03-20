В МККК рассказали, почему ряд пропавших без вести в зоне СВО не выходят на связь

Среди людей, которые считаются пропавшими в зоне специальной военной операции, есть те, кто жив, но не помнят номера телефонов близких и не могут сообщить о себе. Об этом рассказала РИА Новости представитель бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Анастасия Кушлейко.

По ее словам, эта же проблема встречалась среди военнопленных, которые имеют право связаться с семьями.

Кушлейко рассказала, что пропавшие без вести гражданские лица в некоторых случаях могли уехать без телефона, не запомнив предварительно номера своих родных.

МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между РФ и Украиной, в марте 2022 года в швейцарской Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между двумя странами и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и обычных людей, пропавших без вести или разлученных с семьями.

Ранее в МККК заявили, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен.