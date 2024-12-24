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Военный корабль РФ прибыл в зону крушения судна «Урса Майор» для спасательной операции

В зону крушения грузового судна «Урса Майор» прибыл военный корабль из России
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milinfolive/Telegram

В зону крушения грузового судна «Урса Майор» (Ursa Major) прибыл российский военный корабль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Морскую спасательную службу Испании.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что прибывший российский военный корабль взял на себя спасательную операцию после передачи ответственности испанскими властями.

В публикации отмечается, что подразделения испанской спасательной службы остаются в районе инцидента. Они занимаются устранением опасных для судоходства объектов и следят за возможным появлением загрязнений. В ведомстве добавили, что груз «Урса Майор» состоял из пустых контейнеров и двух кранов.

Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны. Что известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России возбудили дело после крушения сухогруза «Урса Майор» в Средиземном море.

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