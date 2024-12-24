Родители также будут выдворяться из России в случае высылки их детей

Родители нежелательно пребывающих в России детей получат такой же статус

Родители детей-иностранцев, получивших статус нежелательно пребывающих в РФ, также будут выдворяться из России в случае высылки их ребенка. Соответствующий приказ МВД РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что если иностранный гражданин не достиг совершеннолетия, то при подготовке проекта решения о его нежелательности пребывания на территории РФ одновременно готовятся материалы и проект решения о нежелательности пребывания в отношении его законных представителей, находящихся в России.

Уточняется, что нововведение вступит в силу 5 февраля 2025 года.

До этого заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты (ОП) РФ Маргарита Лянге заявила, что ситуация с детьми мигрантов в школах России является катастрофической.

Ранее Медведев заявил, что РФ в вопросах миграции ориентируется на интересы россиян.