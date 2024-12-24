В Общественной палате РФ прокомментировали ситуацию с детьми мигрантов в школах

Ситуация с детьми мигрантов в школах России является катастрофической. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты (ОП) РФ Маргарита Лянге.

По ее словам, в Россию приезжают дети, которые «двух слов связать не могут». Лянге подчеркнула, что знает много регионов страны, где преподаватели увольняются, ведь директор образовательного учреждения не имеет права по закону не брать ребенка, которого приводят в школу.

Член ОП добавила, что все дети должны учиться, но они обязаны понимать, что им говорят преподаватели. Лянге считает, что в России могут появиться специальные образовательные учреждения, в которых учеников будут обучать русскому языку.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что тестирование на знание русского языка для приема в школы детей мигрантов начнется с 1 апреля 2025 года.

Он рассказал, что в данный момент Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, а также критериев оценки, так как для разных классов требуется разный уровень экзамена.

Ранее Медведев заявил, что РФ в вопросах миграции ориентируется на интересы россиян.