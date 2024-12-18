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В Москве поймали мужчину, кинувшего коктейль Молотова в машину МВД

Shot: в Москве задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова в машину МВД

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В Москве задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«По нашим данным, сейчас его везут на допрос. Оперативникам предстоит выяснить мотивы нападавшего», — говорится в публикации.

До этого в Москве неизвестный метнул бутылку с горючим в полицейскую машину.

«Громкий хлопок раздался в районе улицы Брусилова, там же увидели горящее полицейское авто и стоявшего рядом подозрительного мужчину, который поспешил уйти. Машина была припаркована под окнами жилого дома», — передавал Shot.

Информации о пострадавших нет, однако оказалась повреждена машина.

Также 18 декабря в центре Москвы оказалось парализовано движение из-за ДТП с участием фургона и такси. В Дептрансе отметили, что движение в сторону Шмитовского проезда оказалось затруднено. В ведомстве посоветовали искать пути объезда.

Ранее стали известны новые детали подрыва генерала Кириллова.

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