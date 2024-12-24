Жителя Чебоксар обвинили в оправдании теракта в «Крокусе»

ФСБ: житель Чувашии задержан за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

Житель Чебоксар задержан по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ Чувашии.

В публикации отмечается, что подозреваемый в марте опубликовал в социальной сети материалы, которые оправдывают действия преступников, совершивших террористический акт в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл».

По данным ведомства, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды и дискредитацию ВС России.

В ФСБ подчеркнули, что в рамках обыска у фигуранта изъяли религиозную литературу, мобильные устройства, жесткие диски, топор и ножи. Ленинский районный суд Чебоксар избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

В начале декабря сообщалось, что в Ярославле сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, как утверждается, оправдывал террористов.

По данным ведомства, в интернете 58-летний мужчина призывал к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции. Ярославца задержали в его же квартире.

Ранее против родителей пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки возбудили уголовное дело.