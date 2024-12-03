В Ярославле задержали местного жителя за призывы к терактам

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали мужчину, который оправдывал террористов. Об этом пишет rg.ru.

По данным ведомства, в интернете 58-летний мужчина призывал к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции. Ярославца задержали у него в квартире.

На россиянина завели уголовное дело по статье «Призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма».

Сейчас мужчину заключили под стражу. Следователи собирают возможные доказательства причастности россиянина к другим нарушениям или преступлениям.

Этим утром Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил гражданина одной из республик Средней Азии к восьми годам лишения свободы за финансирование терроризма. Отмечается, что иностранец перевел деньги на счет участника террористической организации для ведения вооруженной борьбы «по мотивам радикальных религиозных убеждений» на территории Сирии. Какая это организация, не указывается.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.