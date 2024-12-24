Томский бизнесмен предстанет перед судом за взятку бывшему вице-мэру Барнаула

Томский бизнесмен предстанет перед судом по обвинению в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула. Об этом сообщили в региональном СК.
Речь идет о взятке в размере 250 тысяч рублей. Деньги предназначались за покровительство при заключении госконтрактов на строительство дорог и мостов.
Как уточняет amic.ru, судить будут директора компании «Запсиб-Мост» Дениса Илюшина.
Илюшин находится под стражей, свою вину он не признал. Посредник в передаче взятки заключил досудебное соглашение.
Недавно главу администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко задержали по подозрению в получении особо крупной взятки, ее размер составил 3 млн рублей.
В начале декабря сообщалось, что уголовное дело о коррупции в отношении Эдуарда Ильина, бывшего главы Василеостровского района Петербурга, приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны РФ и отправится на военную службу.
Ранее сообщалось, что чиновник из Подмосковья признался в получении взяток и ушел на СВО.