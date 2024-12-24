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Томский бизнесмен предстанет перед судом за взятку бывшему вице-мэру Барнаула

Бизнесмен предстанет перед судом за взятку в ₽250 тыс. бывшему вице-мэру Барнаула
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Максим Блинов/РИА Новости

Томский бизнесмен предстанет перед судом по обвинению в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула. Об этом сообщили в региональном СК.

Речь идет о взятке в размере 250 тысяч рублей. Деньги предназначались за покровительство при заключении госконтрактов на строительство дорог и мостов.

Как уточняет amic.ru, судить будут директора компании «Запсиб-Мост» Дениса Илюшина.

Илюшин находится под стражей, свою вину он не признал. Посредник в передаче взятки заключил досудебное соглашение.

Недавно главу администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко задержали по подозрению в получении особо крупной взятки, ее размер составил 3 млн рублей.

В начале декабря сообщалось, что уголовное дело о коррупции в отношении Эдуарда Ильина, бывшего главы Василеостровского района Петербурга, приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны РФ и отправится на военную службу.

Ранее сообщалось, что чиновник из Подмосковья признался в получении взяток и ушел на СВО.

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