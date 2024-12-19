Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали главу Красносельского района

СК: главу Красносельского района Петербурга задержали за взятку в 3 млн рублей
close
Телеграм-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Главу администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко задержали по подозрению в получении особо крупной взятки, ее размер составил 3 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали Фадеенко в служебном кабинете администрации на улице Партизана Германа в четверг, 19 декабря. По версии следствия, чиновник принял деньги за оказание помощи одному из бизнесменов заключить контракты на охрану образовательных учреждений и покровительство при их исполнении. Взятку передал посредник предпринимателя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга добавили, что губернатор Александр Беглов уже освободил Фадеенко от должности главы администрации Красносельского района. Исполнять обязанности будет первый заместитель главы администрации Красносельского района Игорь Сушков.

В начале декабря сообщалось, что уголовное дело в отношении Эдуарда Ильина, бывшего главы Василеостровского района Петербурга, приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны РФ и отправится на военную службу. Экс-чиновника обвиняют во взяточничестве.

Ранее антикоррупционный полицейский Ребенок получил «недетскую» взятку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами