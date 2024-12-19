В Петербурге задержали главу Красносельского района

Главу администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко задержали по подозрению в получении особо крупной взятки, ее размер составил 3 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали Фадеенко в служебном кабинете администрации на улице Партизана Германа в четверг, 19 декабря. По версии следствия, чиновник принял деньги за оказание помощи одному из бизнесменов заключить контракты на охрану образовательных учреждений и покровительство при их исполнении. Взятку передал посредник предпринимателя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга добавили, что губернатор Александр Беглов уже освободил Фадеенко от должности главы администрации Красносельского района. Исполнять обязанности будет первый заместитель главы администрации Красносельского района Игорь Сушков.

В начале декабря сообщалось, что уголовное дело в отношении Эдуарда Ильина, бывшего главы Василеостровского района Петербурга, приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны РФ и отправится на военную службу. Экс-чиновника обвиняют во взяточничестве.

Ранее антикоррупционный полицейский Ребенок получил «недетскую» взятку.