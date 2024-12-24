Завершено расследование дела экс-главы подведомственной Минобороны компании

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего генерального директора подведомственного Минобороны России АО «Промгидромеханизация» Андрея Спирина. Об этом сообщает РИА Новости.

Спирин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при управлении данной организацией.

«В ходе расследования уголовного дела военными следователями наложен арест на счета Спирина, тем самым обеспечено возмещение причиненного вреда государству в полном объеме», — сказано в тексте.

О том, что в отношении Спирина возбудили уголовное дело, стало известно в декабре. По данным следствия, в 2022 году он произвел в интересах ООО «Квэста констракшн» капитальный ремонт общежития главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова на сумму свыше 45 млн рублей. При этом топ-менеджер не заключал соответствующие договоры, а осуществил работы за счет бюджетных денежных средств, выделенных АО «ПГМ» для реализации ряда госконтрактов по строительству объектов для нужд Минобороны. Тем самым Спирин причинил государству ущерб, который оценивается в вышеуказанную сумму, заявили в пресс-службе.

Ранее подозреваемый по делу о взятке экс-главе вещевого управления Минобороны не признал вину.