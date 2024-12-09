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СК возбудил дело о ремонте общежития МГУ на деньги для объектов Минобороны

СК завел дело на экс-главу подведомственного МО России АО «Промгидромеханизация»

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Максим Блинов/РИА Новости

Военные следователи завели уголовное дело в отношении бывшего генерального директора подведомственного министерству обороны России АО «Промгидромеханизация» («ПГМ») Андрея Спирина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при управлении этой организацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

По данным следствия, в 2022 году Спирин произвел в интересах ООО «Квэста констракшн» капитальный ремонт общежития главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова на сумму свыше 45 млн рублей. При этом он не заключал соответствующие договоры, а осуществил работы за счет бюджетных денежных средств, выделенных АО «ПГМ» для реализации ряда госконтрактов по строительству объектов для нужд Минобороны. Тем самым Спирин причинил государству ущерб, который оценивается в вышеуказанную сумму, заявили в пресс-службе.

В ноябре бывший глава отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Евгений Макеев, числившийся в качестве фигуранта дела своего начальника Владимира Вертелецкого, получил условный срок.

Ранее подозреваемый по делу о взятке экс-главе вещевого управления Минобороны не признал вину.

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