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Стало известно, когда в Москве будет пик оттепели

«Фобос»: пик оттепели в Москве ожидается в понедельник, 30 декабря
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Пик оттепели в Москве должен прийти в понедельник, 30 декабря. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

«Очередная оттепель в Москве заканчивается на католическое Рождество, а 26 и 27 декабря температура будет в зоне пусть небольших, но морозов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что затем «температурные качели вновь качнутся в сторону тепла» и его пик придется на 30 декабря. Также синоптики полагают, что в новогоднюю ночь в столице подморозит.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы. По его словам, новогодняя ночь «кажется вполне новогодней», потому что температура воздуха опустится до отрицательных значений. Он добавил, что ожидается и небольшой снег.

Ранее синоптик объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве.

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