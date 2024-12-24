Стало известно, когда в Москве будет пик оттепели

Пик оттепели в Москве должен прийти в понедельник, 30 декабря. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

«Очередная оттепель в Москве заканчивается на католическое Рождество, а 26 и 27 декабря температура будет в зоне пусть небольших, но морозов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что затем «температурные качели вновь качнутся в сторону тепла» и его пик придется на 30 декабря. Также синоптики полагают, что в новогоднюю ночь в столице подморозит.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы. По его словам, новогодняя ночь «кажется вполне новогодней», потому что температура воздуха опустится до отрицательных значений. Он добавил, что ожидается и небольшой снег.

Ранее синоптик объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве.