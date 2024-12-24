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Россиянам рассказали, как избежать аллергии на мандарины в Новый год

Врач Лапа предостерегла от употребления большого количества мандаринов
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Большое количество мандаринов и апельсинов, съеденных в новогодние праздники, может спровоцировать аллергию. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа. Цитрусовые, по ее словам, являются аллергическим лакомством.

«Когда мы употребляем много продуктов, содержащих тяжелые большие молекулы, они не перерабатываются в нашем организме, а накапливаются. Иммунная система пытается их убрать и образует огромное количество антител. Аллергия — это реакция иммунной системы на накапливаемые молекулы», — объяснила врач.

Она подчеркнула, что к аллергической реакции может привести употребление любых продуктов выше нормы.

Врач-стоматолог Виктор Любимцев до этого говорил, что мандарины содержат кислоты, которые могут нанести повреждения зубной эмали.

После употребления цитрусовых он посоветовал прополоскать рот водой, чтобы нейтрализовать кислоту. При этом, по его словам, чистить зубы сразу нельзя, так как это может привести к стиранию защитной пленки на эмали.

Ранее врач дала советы, которые помогут подготовиться к новогодней трапезе.

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