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Врач дал советы, как в Новый год защитить зубы от мандаринов

Врач Любимцев посоветовал после употребления мандаринов полоскать рот
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Depositphotos

Мандарины, без которых редко обходится новогодний стол, являются очень полезными, поскольку содержат витамины, минералы и важные антиоксиданты. Однако содержащиеся в них кислоты могут нанести повреждения зубной эмали. Как без вреда употреблять новогодний фрукт, в интервью RuNews24.ru рассказал врач-стоматолог Виктор Любимцев.

«После употребления мандаринов прополощите рот водой, чтобы нейтрализовать кислоту и предотвратить повреждение зубной эмали. Но при этом не чистите зубы сразу после еды, так как это может привести к стиранию защитной пленки на зубах», — сказал специалист.

Он также посоветовал употреблять вместе с мандаринами продукты, которые нейтрализуют кислоту, например, орехи или сыр. Кроме того, после еды стоит использовать зубную нить, заключил стоматолог.

Стоматолог Виктория Радько до этого предупреждала, что повышенная чувствительность зубов может стать неожиданной неприятностью в новогодние праздники.

Причиной данного состояния, по ее словам, могут стать еда и напитки, которыми изобилует среднестатистическое меню, — ананасы, соленья, яблоки, апельсины, лимоны, газированные напитки, и, конечно, алкоголь.

Ранее врач перечислила новогодние напитки, которые особенно вредны для зубов.

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