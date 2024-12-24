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Врач дала советы, которые помогут подготовиться к новогодней трапезе

Врач Гончарова: вода с лимоном поможет подготовиться к новогодней трапезе
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Shutterstock

Предновогоднее утро стоит начать с подготовки желудочно-кишечного тракта к обильной трапезе, чтобы легче перенести нагрузку на организм в новогоднюю ночь. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Анна Гончарова, передает Pravda.Ru.

Так, она рекомендует выпить утром четверть стакана воды с несколькими каплями лимона, чтобы активизировать пищеварение и подготовить организм к приему пищи. В праздничную ночь она советует разумно потреблять еду.

«Старайтесь накладывать на тарелку небольшие порции различных блюд, чтобы общий объем съеденного не превышал 1,5-2 стакана. Это поможет избежать перегрузки желудочно-кишечного тракта и снизить нагрузку на сердце», — подчеркнула Гончарова.

По ее словам, лучше всего есть салаты и закуски с минимальным содержанием жира. Врач также советует сократить употребление алкогольных напитков и выбирать только качественное спиртное, чтобы не навредить здоровью.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова до этого говорила, что даже однократное переедание в новогодние праздники может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Она отметила, что традиционный новогодний стол излишне богат жирными, солеными и сладкими блюдами. Кроме того, новогодние блюда, как правило, приготавливаются в чрезмерных количествах.

Ранее врач дал советы, как в Новый год защитить зубы от мандаринов.

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