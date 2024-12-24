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Бывшему сенатору Сабадашу продлили арест

Суд продлил арест экс-сенатору Сабадашу по делу о мошенничестве
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бизнесмену и бывшему сенатору от Ненецкого автономного округа (НАО) Александру Сабадашу по делу о мошенничестве и растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабадаша на срок три месяца — до 29 марта 2025 года.

В октябре 2024 года сообщалось, что бывшему сенатору от НАО и экс-владельцу ликеро-водочного завода «Ливиз» предъявили новые обвинения. Они связаны с делом юриста Татьяны Падалко, которую ранее обвинили в неправомерных действиях при банкротстве.

Как писал «Коммерсантъ», Сабадашу вменяют хищение долей компании «Фьорд консалтинг» у ООО «Управляющая компания ВЛК» и растрату при банкротстве ООО «Фьорд» на сумму около 800 млн руб.

Следствие считает, что оба преступления экс-сенатор организовал из СИЗО. Отмечалось, что Сабадаш уже находится под судом по делу о хищении 359 млн рублей у «Таврического банка».

Ранее судебный процесс над экс-сенатором Сабадашем перенесли из Петербурга в Москву.

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