Обманутый мошенниками пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

В Санкт-Петербурге задержали пенсионера, готовящего по указу аферистов поджог здания отделения полиции или служебного автомобиля силовиков. Об этом сообщили в Росгвардии.

«Росгвардейцы задержали и передали полицейским 76-летнего пенсионера, получившего от мошенников указание совершить поджог административного здания в Сестрорецке», — говорится в сообщении.

В полицию обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что пенсионер попросил его налить бензина в бутылку из-под сока, в этот момент пожилой петербуржец говорил с мошенниками по телефону.

24 декабря также сообщалось, что молодой человек пытался поджечь банкомат в Екатеринбурге. Подозрительные действия мужчины заметили двое прохожих. Они скрутили его и спасли других посетителей ТЦ от ожогов.

В онлайн-кинотеатре Okko недавно вышел документальный сериал «На крючке», который рассказывает о том, как мошенники обманывают людей, притворяясь сотрудниками банков и ФСБ, а также в чем секрет их манипуляций.

Ранее адвокат рассказал, как мошенники заставляют россиян взрывать банкоматы.