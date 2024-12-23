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Адвокат рассказал, как мошенники заставляют россиян взрывать банкоматы

Адвокат Постанюк: мошенники хотят напугать людей взрывами банкоматов
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Depositphotos

Мошенники могут заставлять россиян взрывать банкоматы под предлогом того, что в отделении банка находятся аферисты и нужно привлечь к этому месту внимание общественности. Об этом kp.ru рассказал бывший сотрудник следственных органов, адвокат Владимир Постанюк.

По его словам, в такие моменты человек может верить в то, что он помогает следствию. Эксперт пояснил, что злоумышленники таким способом рассчитывают «дезорганизовать и напугать» общество. Чтобы защитить пожилых родственников, адвокат советует призвать их не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

«А еще контролировать расход денег с их банковских карт. Пусть вам на телефон приходят уведомления о снятии и переводе средств. В таком случае можно будет оперативно отреагировать, заблокировать операции и так далее», — добавил Постанюк.

Накануне 70-летний житель петербургского Колпино признался полиции в поджоге двух банкоматов. Мужчина причастен к поджогам банкоматов на Тверской улице и проспекте Ленина. Он также пытался совершить еще один поджог, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что жительница Анапы попыталась поджечь банкомат.

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