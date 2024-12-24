СК завел на гражданина Норвегии дело о теракте

СК возбудил дело против гражданина Норвегии за преступления в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Норвегии Аслана Очерхаджиева, которого подозревают в совершении террористического акта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Наемничество».

По данным следствия, гражданин Норвегии принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Очерхаджиев незаконно пересек границу России и вторгся на территорию Курской области в составе вооруженных формирований Украины в августе 2024 года.

18 декабря сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. По данным следствия, бразилец принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. В сентябре 2024 года он вместе с другими наемниками вторгся на территорию Курской области, отметили в СК.

Ранее СК РФ обвинил сотни иностранных наемников в участии в конфликте на стороне Украины.