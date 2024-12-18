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СК возбудил дело в отношении бразильского наемника

СК возбудил дело против наемника из Бразилии за вторжение в Курскую область

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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра ведомства.

По данным следствия, бразилец принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. В сентябре 2024 года он вместе с другими наемниками вторгся на территорию Курской области, отметили в СК.

«После вторжения Рибейру ди Жезус применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил», — говорится в сообщении.

Гражданина Бразилии заочно обвинили в наемничестве и совершении террористического акта в российском регионе. В настоящее время следствие устанавливает местонахождение Рибейру ди Жезуса и его соучастников.

3 декабря Следственный комитет России возбудил дело против гражданина Грузии Лаша Чигдадзе по обвинению в террористическом акте и наемничестве. В ходе расследования выяснилось, что мужчина длительное время занимался обучением наемников и непосредственно участвовал в вооруженном конфликте на территории России.

Ранее СК РФ обвинил сотни иностранных наемников в участии в конфликте на стороне Украины.

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