СК возбудил дело в отношении бразильского наемника

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра ведомства.
По данным следствия, бразилец принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. В сентябре 2024 года он вместе с другими наемниками вторгся на территорию Курской области, отметили в СК.
«После вторжения Рибейру ди Жезус применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил», — говорится в сообщении.
Гражданина Бразилии заочно обвинили в наемничестве и совершении террористического акта в российском регионе. В настоящее время следствие устанавливает местонахождение Рибейру ди Жезуса и его соучастников.
3 декабря Следственный комитет России возбудил дело против гражданина Грузии Лаша Чигдадзе по обвинению в террористическом акте и наемничестве. В ходе расследования выяснилось, что мужчина длительное время занимался обучением наемников и непосредственно участвовал в вооруженном конфликте на территории России.
Ранее СК РФ обвинил сотни иностранных наемников в участии в конфликте на стороне Украины.