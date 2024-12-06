Более 800 иностранных наемников обвиняются в участии в конфликте на стороне украинской армии, свыше 600 из них объявлены в розыск. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что работа по привлечению к уголовной ответственности наемников активизирована.

«В отношении 813 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, из них объявлены в розыск более 600 лиц. В суд направлено 80 уголовных дел в отношении иностранцев», — сказали в СК России.

В ведомстве добавили, что в течение недели завершится расследование уголовного дела в отношении гражданина Великобритании Скотта Риса Андерсона, участвовавшего в нападении на Курскую область.

Накануне начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча» сообщил, что ВСУ в целях удержания позиций в Часовом Яре задействуют иностранных наемников, среди ликвидированных есть европейские военные.

Ранее в США раскрыли главную проблему ВСУ под Часовым Яром.