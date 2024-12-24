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На Украине хотят наказать профессора за слова о женщинах и миротворцах

Лубинец призвал наказать профессора за неэтичные высказывания о женщинах Украины
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Evgeniy Maloletka/AP

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале призвал Службу безопасности Украины (СБУ) проверить профессора Киевского национального университета (КНУ) им. Тараса Шевченко Никиты Василенко о «голодных украинках» и «иностранных миротворцах».

«Профессора, который неэтично высказался об украинских женщинах, должны проверить компетентные органы», — отметил Лубинец.

Он уточнил, что уже написал обращение в министерство образования и науки с требованием провести служебное расследование и принять меры государственного надзора за деятельностью вуза.

Профессор Василенко говорил, что ввод западных миротворцев «решит демографическую проблему» на Украине, так как «голодные украинки» будут встречаться с европейскими военными.

«Представьте себе: минимум сорок тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин. Не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам», — сказал Василенко.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вместо потенциального размещения миротворческого контингента на территории республики союзники Киева должны потратить эти средства на вооружение солдат ВСУ.

Ранее в России оценили идею Трампа разместить войска ЕС на Украине.

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