Девочка оказалась в больнице из-за попавшего в голову снежка во время игр в Москве

В Москве 13-летняя девочка оказалась в больнице после того, как ей в голову во время игры попал снежок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 21 декабря, когда школьница играла с одноклассниками в снежный бой. В какой-то момент девочке в голову прилетел один из снежков, и та сразу выбыла из развлечения. Через несколько часов несовершеннолетняя ощутила недомогание, и ее отвезли в медицинское учреждение.

Школьницу доставили в хирургическое отделение больницы. Врачи оценили ее состояние как среднетяжелое и заподозрили у нее сильное сотрясение мозга, однако прогнозы не оправдались. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Хабаровском крае дети отбились от стаи бродячих собак снежками. Несколько школьников шли по улице и подверглись нападению животных, дети не дразнили собак, а просто проходили мимо стаи.

Ранее в ХМАО мигранты гнались за школьниками из-за кинутых в их кафе снежков.