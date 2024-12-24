Россиян предупредили об опасности новогодних фейерверков для домашних животных

Взрывы петард или грохот салютов под Новый год опасны для домашних животных, потому что они могут их напугать и спровоцировать у них тревожность. Об этом «Москве 24» рассказал основатель сервиса поиска домашних питомцев Pet911 Андрей Чернышев.

По данным сервиса, число сообщений о пропаже или нахождении на улице домашних животных в России резко возрастает в 20-х числах декабря. Чаще всего от этого страдают собаки.

«Для собаки, которая привыкла к спокойной и знакомой обстановке дома или в парке, неожиданное попадание в среду с высоким уровнем шума и активности может стать стрессом. Она может почувствовать, что ей грозит опасность, из-за невозможности прогнозировать действия окружающих, даже если этот страх иллюзорен. Поэтому у питомцев появляется желание спрятаться или убежать», — предупредил Чернышев.

По его словам, стресс у питомцев могут вызвать незнакомые запахи, а также многочисленные движущиеся объекты и общий хаос.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц до этого говорил, что собаки обладают очень острым, чувствительным слухом, поэтому громкие звуки вызывают у них болевые ощущения в ушах. Залпы салютов на протяжении нескольких минут могут не только напугать, но и травмировать питомца на всю оставшуюся жизнь, предупредил он.

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