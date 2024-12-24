Кинолог объяснил, как помочь собаке пережить новогодний салют

Кинолог Карапетьянц: салют может травмировать собаку на всю оставшуюся жизнь

Собаки обладают очень острым, чувствительным слухом, поэтому громкие звуки вызывают у них болевые ощущения в ушах. Залпы салютов на протяжении нескольких минут могут не только напугать, но и травмировать питомца на всю оставшуюся жизнь, предупредил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с Общественной Службой Новостей.

Новый год и без того является испытанием для собаки, так как сопровождается неприятными звуками – от петард во дворе до крупных фейерверков.

«К этому нужно очень серьезно отнестись, и желательно животное ни на какие салюты с собой не брать, потому что это может закончиться сильнейшей травмой для него», — подчеркнул специалист.

Собаки слышат даже шепот на расстоянии 30 метров, поэтому можно представить себе, как для них звучит салют. Он приводит к сильнейшему стрессу, боли в барабанных перепонках, поэтому желательно по возможности оградить их от взрывов пиротехники, посоветовал кинолог.

В противном случае собака может на всю жизнь остаться со звуковой фобией и будут ассоциировать каждый громкий звук с пережитой болью. Устранить фобию будет очень сложно, поэтому это трагедия как для питомца, так и для хозяина, объяснил Карапетьянц. Он порекомендовал изолировать собаку в доме и во время салюта общаться с ней – разговаривать, давать лакомство, гладить, чтобы нивелировать неприятное впечатление от звуков.

«Хозяину нужно вести себя достаточно уверенно, не забывая о том, что животное должно в момент этих неприятных вещей испытывать какие-то положительные эмоции», — заключил кинолог.

Ранее в Госдуме рассказали, как защитить питомцев во время новогодних салютов.