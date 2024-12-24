В Ставропольском крае женщина по заданию аферистов запустила фейерверк в отделении банка

В Невинномысске женщину поймали за запуск фейерверка в отделении банка

В Невинномысске Ставропольского края женщину задержали после запуска фейерверков в помещении банка. Об этом сообщает глава города Михаил Миненков.

Инцидент произошел на улице Гагарина. Как рассказала сама женщина, в день инцидента ей позвонили неизвестные и заявили о блокировке ее счета в банке и списании с него средств.

Спустя некоторое время позвонил другой человек и рассказал, что неизвестные были мошенниками. Чтобы разблокировать счет, пострадавшая должна была отправиться в финансовую организацию и запустить там пиротехнику. Поскольку фейерверк будет издавать характерный звук, правоохранители приедут и помогут ей.

Женщина последовала всем инструкциям. На кадрах с места инцидента видны несколько крупных дыр в потолке и части отделочных материалов на диване и стульях.

Как и многие россияне, женщина стала жертвой мошенников. В документальном фильме «На крючке», доступном на платформе Okko, авторы раскрыли секреты их манипуляций и объяснили, как их распознать.

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