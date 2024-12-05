Пассажира, пристающего к ребенку, заперли в туалете самолета, чтобы его не растерзали

В Бразилии во время авиаперелета мужчину пришлось закрыть в туалете, чтобы его не растерзали другие пассажиры за то, что он домогался ребенка прямо на борту. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, пострадавший ребенок путешествовал со своими родителями, но его место было рядом с незнакомцем. Во время полета подозреваемый разговорился с подростком, и, по данным полиции, начал трогать его.

Ребенок отошел от соседа и сказал о его домогательствах отцу. Мужчина тут же попытался напасть на подозреваемого.

По словам свидетелей, во время полета извращенца пришлось запереть в туалете, чтобы другие разгневанные пассажиры не напали на него. После посадки самолета мужчину передали полицейским. Ему предъявили обвинения и арестовали.

До этого газета The Guardian писала, что в США вынесут приговор 93-летнему священнику-педофилу. Поначалу священник отрицал обвинения, но в 1999 году признался, что совращал или домогался нескольких детей, в письме, адресованном руководителям католической церкви в Новом Орлеане.

Ранее во Франции пенсионер, которого в детстве изнасиловал священник, получил денежную компенсацию.