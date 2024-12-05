Пассажиру, сорвавшему рейс из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, пригрозили 20 годами тюрьмы

Жителю Нью-Йорка, по вине которого самолет изменил курс, грозят десятилетия тюрьмы. Об этом сообщает портал WRIC ABC 8News.

Инцидент произошел 13 мая 2023 года во время беспосадочного перелета из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) в Нью-Йорк. Один из пассажиров самолета, 31-летний Джеймс Тиквон Форд, стал угрожать бортпроводникам, которые уличили его в употреблении алкоголя на борту и напомнили, что это запрещено. В ответ пассажир начал вести себя «неуважительно» и оскорблять членов экипажа. Те предупредили мужчину об ответственности за дебош и пригрозили ему вызвать полицейских, когда рейс прибудет в Нью-Йорк.

Форд заметил, что полиция «сначала должна его поймать». Затем он начал угрожать применением силы и расправой одной из стюардесс, несколько пассажиров заявили, что мужчина мог пронести на борт огнестрельное оружие и говорил, что «разнесет самолет на части». Жена Форда, которая тоже была в самолете, попыталась отобрать у него бутылку Hennessy, что закончилось ссорой, которую пришлось разнимать другим пассажирам.

Узнав о происходящем в салоне, пилоты вынужденно отклонились от намеченного пункта назначения и приземлились в Ричмонде. Форд был задержан полицейскими, недавно он признал себя виновным во вмешательстве в работу экипажа самолета. Приговор Форду будет вынесен 2 апреля, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее пассажира, пристававшего к ребенку, заперли в туалете самолета, чтобы его не растерзали.