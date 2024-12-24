Жителя Дагестана арестовали в Ростове по делу о вымогательстве денег у бизнесменов

В Ростове-на-Дону арестовали жителя Дагестана по подозрению в вымогательстве 140 млн рублей у ростовских предпринимателей, участвующих в реализации госконтрактов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.

Подозреваемый был задержан с поличным в тот момент, когда получал 3 млн рублей от директора строительной компании, рассказали в ФСБ. Отмечается, что вымогатель планировал присвоить 140 млн рублей — 10% от суммы госконтракта на реконструкцию школы.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 163 УК России («Вымогательство»).

24 декабря также стало известно, что в Санкт-Петербурге молодые люди похитили школьника и вымогали выкуп у его опекуна в размере 45 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбудили дело по статьям о похищении человека и вымогательстве.

Ранее в школе Анапы девятиклассники угрожали юноше и занимались вымогательством.