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Во Франции заявили об открытии Эйфелевой башни после сообщения о бомбе

BFMTV: Эйфелеву башню открыли для посетителей после сообщения о минировании

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Global Look Press

Эйфелеву башню в Париже открыли для посетителей после сообщения о минировании. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на компанию по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) и полицию.

«Тревогу отменили примерно в 15.30, и «Железная леди» вновь открыта для посетителей», — сказано в сообщении.

12 августа сообщалось, что полицейские эвакуировали людей с трех этажей Эйфелевой башни и прилегающей к ней территории вскоре после получения сообщения о бомбе. Уточнялось, что на месте работали саперы для проверки на наличие взрывчатых веществ.

Накануне стало известно, что порядка 14 тысяч человек эвакуировали из польского Люблина из-за найденной неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

В январе во Франции эвакуировали несколько школ после полученных со взломанных аккаунтов угроз теракта с использованием взрывных устройств. Угрозы поступали со взломанных цифровых рабочих пространств на портале ENT, который служит для связи родителей, учителей и учеников, а также для общения и обмена информацией о жизни школьных учреждений.

Ранее в Воронежской области на железнодорожном перегоне нашли боеприпас.

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