Онищенко: врачи смогут вылечивать рак даже на четвертой стадии

Врачи в ближайшее время смогут спасать пациентов с раковыми заболеваниями даже на четвертой стадии. Такого прорыва позволяют добиться лекарства из малодифференцированных клеток пациента, объяснил заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«С расшифровкой генома человека сегодня появились возможности анализировать на генетическом уровне клетки, которые запускают злокачественный онкологический процесс», — заявил врач в пресс-центре НСН.

Такой подход позволит создавать персонализированные иммунобиологические препараты против рака, используя при этом малодифференцированные клетки пациента, добавил Онищенко. Врачи будут не только замедлять, но и лечить онкозаболевания уже на том этапе, когда из очага начинают массового формироваться новые опухоли, заключил он.

Напомним, в России 50 онкобольных примут участие в первой фазе клинических испытаний вакцины от рака, комиссия уже приступила к их отбору. Первая стадия программы продлится до конца следующего года. На вторую фазу испытаний обещают отобрать больше людей для отслеживания влияния онковакцины на разные виды рака. Предположительно, на тестирование вакцины потребуется не менее 9 лет.

Ранее химики ускорили синтез антибиотиков и лекарств от рака почти в девять раз.