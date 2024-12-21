Химики ускорили синтез антибиотиков и лекарств от рака почти в девять раз

Американские химики из Исследовательского института Скриппса и Университета Райса разработали новую технологию синтеза пиперидинов — ключевого структурного элемента многих фармацевтических препаратов. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Традиционные методы синтеза плоских двумерных молекул, таких как пиридины, хорошо известны. Но стратегии для их трехмерных аналогов, таких как пиперидины, оставались недоступны.

Предложенный подход объединяет биокаталитическое окисление соединений углерод-углерод и радикальное перекрестное связывание.

На первом этапе ферменты избирательно добавляют гидроксильную группу к определенным участкам молекул пиперидина.

На втором этапе новые функционализированные пиперидины подвергаются радикальному перекрестному связыванию с никелевым электрокатализом. Этот подход формирует новые связи углерод-углерод, соединяя различные молекулярные фрагменты за 2-5 действий вместо 7-17.

По словам специалистов, новый метод позволит дешевле и быстрее производить противораковые средства, антибиотики и антагонисты рецепторов нейрокинина. Кроме того, быстрый синтез компонентов ускорит открытие новых лекарственных препаратов.

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