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Испанские власти передали ответственность за спасение судна Ursa Major кораблю РФ

ТАСС: корабль РФ взял на себя ответственность за тонущее судно Ursa Major
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milinfolive/Telegram

Испанские власти передали ответственность за спасение экипажа российского сухогруза Ursa Major военному кораблю РФ. Об этом сообщили ТАСС в службе безопасности на море Испании.

Там рассказали, что сигнал бедствия с судна, которое находилось примерно в 57 милях от побережья Альмерии, был получен накануне.

Связавшись с судном, находящимся поблизости, оно сообщило о плохих погодных условиях и спасательной шлюпке в воде. Находившихся в ней 14 человек спасли и доставили в портовый город Картахена.

Сухогруз, по словам экипажа, перевозил пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе. Судно затонуло ночью.

Впоследствии в этот район прибыл российский военный корабль, который «взял на себя ответственность за спасательные работы после того, как ему ее передали испанские власти», подчеркнули в испанской службе.

В настоящее время испанская морская служба остается в районе крушения для устранения опасных для судоходства плавучих объектов и для осмотра на предмет возможного загрязнения воды.

24 декабря испанское издание Espanol сообщило, что российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран. По его данным, причиной стал взрыв в машинном отделении.

Ранее в Индии военный катер врезался в пассажирский паром.

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