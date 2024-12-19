В Индии военный катер врезался в пассажирский паром

CNN: в Индии столкновение военного катера и парома привело к гибели 13 человек

Катер Береговой охраны Военно-морских сил Индии протаранил пассажирский паром у побережья города Мумбаи в Индии. Погибли 13 человек, трое из которых — военные, сообщает CNN.

Инцидент произошел, когда паром «Нилкамал» направлялся на остров Элефанта — популярное у туристов место. По словам заместителя главного министра штата Махараштра Девендры Фаднависа, причиной столкновения стал отказ двигателя у военного катера. В результате паром перевернулся и затонул. После аварии спасатели извлекли из воды 101 человека, однако 13 спасти не удалось, трое из которых — военнослужащие.

Фаднавис сказал, что государство выплатит родственникам погибших по 500 тысяч рупий. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что еще 200 тысяч будут распределены между родственниками жертв, а пострадавшие получат 50 тысяч рупий.

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