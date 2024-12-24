На Урале ночное похищение девушки попало на видео

В Челябинске местную жительницу затолкали в авто и похитили неизвестные. Инцидент попал на придомовую камеру наблюдения. Позже видео с похищением опубликовал Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Все произошло в ночь на 24 декабря в микрорайоне Чурилово. На кадрах видно, как девушка подходит к подъезду, где ее поджидает мужчина. У них завязывается разговор. В какой-то момент, когда потерпевшая направляется ко входу в дом, к подъезду подъезжает белый седан. Его водитель открывает дверь, а стоящий рядом с девушкой мужчина обхватывает ее руками и заталкивает в салон, несмотря на ее активное сопротивление. Затем машина уезжает. Злоумышленники заранее спланировали похищение и хотели скрыть следы преступления, заклеив камеру подъезда.

В момент ЧП к дому подъехала другая машина. Очевидцы случившегося сразу обратились в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области заявили, что оперативно отреагировали на полученную информацию. Полицейские выяснили, что потерпевшая знала похитителей, быстро нашли девушку и вернули ее домой.

Ранее в Ханты-Мансийске несколько мужчин похитили девушку, затолкав ее в машину.