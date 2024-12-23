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В Ленобласти мужчину вывезли в лес избили после конфликта в парикмахерской

Мужчина заявил, что его похитили и вывезли в лес под Петербургом из-за стрижки
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Global Look Press

В Кингисеппе Ленинградской области парикмахер вывез клиента в лес и избил из-за непонравившейся стрижки, сообщает 78.ru.

По данным источника телеканала, 45-летний местный житель обратился в полицию 22 декабря. Он заявил, что был похищен тремя мужчинами после конфликта в парикмахерской.

Мужчина пояснил, что повздорил с парикмахером Сефедином Г. из-за стрижки, за которую отдал 1,5 тыс. рублей. Тогда мастер и двое его приятелей якобы насильно усадили недовольного клиента в машину и вывезли в лесополосу. Там они похищенного раздели и избили, а затем отвезли обратно.

Тем не менее врачи не подтвердили слова мужчины, не найдя у него телесных повреждений и признаков обморожения. Предполагаемых похитителей задержали, однако Сефедин и его «сообщники» опровергли обвинения, их отпустили под обязательство о явке. Детали инцидента выясняются.

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