Гладков рассказал об обмане белгородских чиновников

В Белгородской области начнут принимать меры дисциплинарного взыскания против глав муниципальных образований за недостоверные сведения. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

К губернатору обратилась местная жительница, сообщившая о том, что ее дом не отремонтировали, вопреки отчетам чиновников. Гладков обратился к главам муниципалитетов.

«Обращаюсь к вам публично. К сожалению, буду принимать уже меры дисциплинарного взыскания для того, чтобы вы, наконец, все поняли, что обманывать людей категорически недопустимо», — сказал Гладков.

Он также извинился перед жителями региона за «нерадивость чиновников».

Белгородскую область регулярно атакуют украинские беспилотники, поэтому в регионе постоянно проводятся восстановительные и ремонтные работы.

Так, за прошедшие сутки ВСУ атаковали четыре района Белгородской области 15 снарядами и тремя беспилотными летательными аппаратами.

Ранее ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области.