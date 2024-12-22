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В Белгородской области рассказали об атаках со стороны ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 12 населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в Белгородском районе атакам подверглись шесть сел — Таврово, Пушкарное, Никольское, Ясные Зори, Петровка и Репное. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по ним четыре снаряда и шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), четыре из которых ликвидировали российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Последствий нет», — подчеркивается в заявлении.

Также, по словам губернатора, целями стали хутор Нижние Мельницы в Валуйском муниципальном округе и город Шебекино в Шебекинском муниципальном округе. Первый населенный пункт подвергся атакам трех дронов и артиллерийскому обстрелу, в ходе которого ВСУ использовали три боеприпаса. По второму населенному пункту был выпущен один снаряд. Как отметил Гладков, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

«В Грайворонском муниципальном округе по селам Козинка и Новостроевка-Вторая выпущены четыре боеприпаса <...> и совершены атаки с помощью двух беспилотников, один из которых сбит системой ПВО», — говорится в публикации.

Кроме того, ночью украинские дроны сбросили взрывные устройства на села Мокрая Орловка и Рождественка. В результате несколько надворных построек и два частных жилых дома получили повреждения, заявил губернатор.

Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по грузовому автомобилю в Белгородской области.

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