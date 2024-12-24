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Губернатор Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область снарядами и БПЛА 18 раз за сутки
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали четыре района Белгородской области 15 снарядами и тремя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Белгородском районе по поселку Октябрьский и селу Красный Хутор украинские военные выпустили два артиллерийских снаряда в ходе одного обстрела. Также была совершена атака одного беспилотника. Там обошлось без пострадавших и разрушений.

В Грайворонском муниципальном округе по селам Безымено и Новостроевка-Вторая ВСУ произвели два артобстрела, в ходе которых выпустили четыре боеприпаса.

В Краснояружском районе село Поповка подверглось одному обстрелу с применением одного артснаряда. Разрушений не зафиксировано, добавил Гладков.

22 декабря Гладков сообщал, что ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области. В селах Мокрая Орловка и Рождественка повреждены несколько надворных построек и два частных жилых дома.

Ранее появилось видео, как российский чиновник увернулся от дрона ВСУ на авто.

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Обстрелы Белгородской области
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