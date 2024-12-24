В Госдуме рассказали об опасном последствии введения нормы о 13-й зарплате

Депутат Бессараб: норма о 13-й зарплате может привести к банкротствам компаний

Возможное введение обязательной 13-й зарплаты в России — это избыточная норма, которая может существенно навредить экономике, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом она заявила в беседе с Lenta.ru.

Парламентарий попросила представить гипотетическую ситуацию, при которой работодатель вынужден перечислять сотрудникам дополнительную выплату в условиях нехватки средств на нее.

«Он максимально снизит все возможные стимулирующие выплаты премии, чтобы вместо них заплатить 13-ю зарплату, — это в лучшем случае. А в худшем случае он просто обанкротится и не будет вести бизнес в России», — объяснила Бессараб.

Она напомнила, что в настоящее время компании, как государственные, так и частные, используют различные стимулирующие выплаты: за стаж, за производство дополнительной продукции, а также различные премии и льготные выплаты.

24 декабря стало известно, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением внести в Трудовой кодекс норму об обязательной выплате 13-й зарплаты перед Новым годом.

Политик считает, что закрепление нормы повысит мотивацию работников, что особенно актуально в условиях нехватки кадров. Кроме того, дополнительное денежное поощрение поможет семьям, особенно с невысокими доходами, организовать отдых в новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян планируют работать всю последнюю неделю декабря.