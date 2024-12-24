Больше половины россиян планируют работать всю последнюю неделю декабря

По данным опроса СБЕР ЕАПТЕКА и hh.ru, 38% россиян признались, что перерабатывают в декабре, 15% отметили, что перерабатывают несколько раз в течение месяца, 10% перерабатывают в декабре время от времени, 4% перерабатывают в этом декабре впервые, а 34% не перерабатывают никогда.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Среднее время декабрьских переработок 24% россиян оценили примерно в 1-2 часа ежедневно. 17% перерабатывают более 3-4 часов ежедневно, 11% — свыше 1-2 часов еженедельно, 17% — более 3-4 еженедельно, 11% признались, что в декабре им приходится работать в два раза больше, чем в другие месяцы. Только 3% отметили, что не перерабатывают в последний месяц года.

30% респондентов в качестве основной причины декабрьских переработок отмечают позицию руководства. Четверть (25%) перерабатывают по собственной инициативе, у 20% переработки связаны с обилием проектов в конце года, 12% перерабатывают, так как завершают накопившиеся дела, 9% закрывают KPI и отчетность.

По мнению опрошенных, особенно тяжелой является последняя рабочая неделя. Несмотря на это, свыше половины (64%) будут работать все полные шесть дней завершающей предпраздничной недели. 9% планируют работать первые несколько дней, а на последние возьмут отгул, 8% берут отпуск на всю неделю, 19% еще не определились, как поступить.

При этом почти половина (42%) опрошенных признались, что испытывают выгорание в конце декабря, которое проявляется общей усталостью и апатией, 36% отмечают потерю интереса и мотивации, 28% ощущают повышенную тревожность и раздражительность, 27% — снижение настроения и тоску. 28% не ощущают выгорание.

Несмотря на накопившуюся усталость к концу года, 16% россиян отметили, что испытывают предновогоднее ощущение чуда и ждут исполнения своих желаний в Новый год. 9% признались, что их вдохновляет новогодняя атмосфера вокруг, еще по 9% создают себе предновогоднее настроение и ощущение чуда сами, либо вдохновляются предвкушением праздника и долгих выходных, 4% испытывают ощущение предновогоднего чуда в связи с получением годовой премии или 13-ой зарплаты. 45% не испытывают ощущение чуда под конец года.

По словам Натальи Болотовой, провизора и заведующей аптекой СБЕР ЕАПТЕКА, субъективное ощущение праздника и ожидание предновогоднего чуда тесно связаны с настроением и общим состоянием — если человек испытывает упадок сил, то, скорее всего, никаких праздничных ожиданий у него не будет. Эксперт советует, чтобы быть в тонусе — важно поддерживать организм и регулярно принимать витамины и минералы не только перед Новым годом, но и в течение всей зимы.

«В осенне-зимний период, когда солнечных дней почти нет, люди ощущают упадок сил и энергии, а недостаток витамина D может усугублять эти состояния. Дефицит железа может проявляться в виде физической слабости и апатии, недостаток калия — слабостью мышц, дрожанием рук, судорогами и общей эмоциональной неуравновешенностью, дефицит витамина А провоцирует проблемы со сном, сухость кожи, снижение защитных сил организма, а недостаток витамина Е может проявляться снижением концентрации внимания и стрессоустойчивости. Для начала необходимо сдать анализы, а затем с помощью врача подобрать лечение, направленное на восполнение недостатка веществ и минералов, дающих энергию. При этом фармацевт или провизор в аптеке помогут подобрать наиболее эффективные комплексы и моновитамины как в рекомендованной врачом дозировке, так и в дозировке, безопасной для приема без назначения врача», — комментирует эксперт.

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